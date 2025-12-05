Newcastle-Burnley sabato 06 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica a Turf Moor è arrivata la quinta sconfitta di fila per un Burnley che è oramai precipitato in piena zona retrocessione, con il derelitto Wolverhampton che per ora evita ai Clarets di indossare la maglia nera. Il sussulto di fine ottobre, che forse aveva illuso l’ambiente circa un destino meno amaro per il club . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nella 13ª giornata di Premier League, il Newcastle trionfa in trasferta all'Hill Dickinson Stadium per 1-4 su un Everton mai del tutto in partita, sugli scudi l'ex Milan, Malick Thiaw, autore di una doppietta https://www.ukcalcio.com/2025/11/premier-league-il-newc - facebook.com Vai su Facebook
Martin Dubravka è un nuovo giocatore del Burnley: lo slovacco lascia il Newcastle - Il Burnley ha ufficializzato l’arrivo del portiere slovacco Martin Dubravka, che firma un contratto annuale con il club neopromosso in Premier League. Riporta m.tuttomercatoweb.com