Neve e gelo a Roma Arriva l' ordinanza di Gualtieri e il piano per l' inverno 2026

Le montagne “dei romani” sono imbiancate già da settimane. Dal Monte Livata al Terminillo, passando per le città alle porte di Roma, c’è chi si è già concesso qualche sciata o escursione fuori porta. Con l’inverno in arrivo, anche quest’anno il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

