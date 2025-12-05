Dopo una combattuta asta, Warner Bros. Discovery ha avviato trattative esclusive con lo streamer per cedergli i suoi studi cinematografici e televisivi e il servizio di streaming HBO Max, disponibile in Italia da gennaio. Netflix è uscita vittoriosa dall'asta per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery, secondo quanto appreso da Bloomberg News. Di conseguenza parteciperà alla trattativa esclusiva per comprare gli storici studi cinematografici e televisivi e il servizio di streaming HBO Max, che debutterà anche in Italia il 13 gennaio. Netflix ha avuto la meglio primeggiando dopo una guerra di offerte durata settimane e superando rivali agguerrite come Paramount Skydance e Comcast. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Netflix vince l'asta per Warner Bros. ma l'accordo è a rischio: il via libera è (anche) nelle mani di Trump