Netflix vince la gara per comprare la Warner Bros | cosa accadrà ora?

Con un'offerta cash di 28 dollari per azione, Netflix ha vinto la gara per comprare i Warner Bros. Studios e HBO Max. La Paramount Skydance, che sembrava la favorita, è furiosa. È una vera scossa di terremoto. Nei prossimi mesi l'acquisizione sarà finalizzata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Netflix vince la gara per comprare la Warner Bros: cosa accadrà ora?

