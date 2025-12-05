Netflix vince ed entra in trattative ufficiali per acquisire Warner Bros Discovery siamo vicini alla nascita di un nuovo colosso?

La piattaforma di streaming ha sbaragliato la concorrenza e ora tratta per acquisire lo storico gruppo mediatico, destando non poca preoccupazione. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Netflix vince ed entra in trattative ufficiali per acquisire Warner Bros. Discovery, siamo vicini alla nascita di un nuovo colosso?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Netflix è ora vicinissima all'acquisizione di Warner Bros. Discovery: polemiche e accuse da parte di Paramount. https://cinema.everyeye.it/notizie/netflix-spunta-vince-asta-warner-bros-discovery-846364.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Ec - facebook.com Vai su Facebook

Netflix vince l’asta per “Warner Bros. Discovery”, batte Paramount e Comcast ilsole24ore.com/art/netflix-vi… Vai su X

Netflix vince ed entra in trattative ufficiali per acquisire Warner Bros. Discovery, siamo vicini alla nascita di un nuovo colosso? - La piattaforma di streaming ha sbaragliato la concorrenza e ora tratta per acquisire lo storico gruppo mediatico, destando non poca preoccupazione ... Si legge su wired.it

Netflix vince l'asta per Warner Bros. Discovery ed entra in trattativa per l'acquisizione - Discovery, il che potenzialmente potrebbe far cambiare drasticamente gli equilibri dell'industria dell'intrattenimento. Scrive multiplayer.it

Netflix vince l’asta per Warner Bros. Discovery: avviate trattative esclusive con l’azienda - La piattaforma leader del settore streaming ha fatto un’offerta che ha convinto i ... Da drcommodore.it

Netflix vince la guerra delle offerte per Warner Bros. - Discovery: l’offerta da 28 dollari per azione supera Paramount e Comcast ... Scrive lascimmiapensa.com

Asta Warner, Netflix batte tutti. Trattativa esclusiva per l’acquisizione, cosa succede ora? - ed è ora vicina a completare una delle più grandi operazioni nel settore dell'intrattenimento. Scrive money.it

Netflix vince l'asta per Warner Bros. Discovery: al via le trattative esclusive - Discovery ha avviato trattative esclusive con lo streamer per cedergli i suoi studi cinematografici e televisivi e il servizio di streaming HBO Max, disponibile ... Scrive movieplayer.it