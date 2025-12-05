Netflix verso l' acquisto di Warner Bros Discovery per 70 miliardi di dollari premio di 4 dollari ad azione e titoli in crescita del 4,5%

Netflix è riuscita a intavolare una trattativa riservata con Warner Bros Discovery per l’acquisto dell’intera società, superando l’offerta della concorrenza. Niente Skydance, niente Comcast. Sarà Netflix ad approfittare del fallimento della fusione tra Warner Bros e Discovery. Il colosso dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Netflix verso l'acquisto di Warner Bros Discovery per 70 miliardi di dollari, premio di 4 dollari ad azione e titoli in crescita del 4,5%

Netflix verso l’acquisizione di Warner Bros. Che cosa può succedere agli abbonamenti streaming? Vai su X

WARNER BROS VERSO NETFLIX. Netflix avrebbe vinto la guerra delle offerte per acquistare #WarnerBrosDiscovery. fonte: The Wrap Netflix è in trattative esclusive per l'acquisto di Warner. Se si concretizzasse questo accordo tra Netflix e Warner Bros. Disco - facebook.com Vai su Facebook

Netflix compra Warner Bros per 82 miliardi e si prende Batman, Harry Potter e un secolo di cinema - Batman, Superman, Harry Potter, Friends e tutto HBO passano al colosso dello streaming. fanpage.it scrive

Netflix compra Warner Bros: cosa include l'accordo da quasi 83 miliardi - Discovery da parte di Netflix segna uno dei passaggi più significativi nella storia recente dell’intrattenimento. Segnala notizie.it

Netflix ha comprato Warner Bros. Discovery per $82,7 miliardi: l'annuncio ufficiale - Dopo la conferma dell'inizio delle trattative arriva anche la conferma che Netflix ha comprato Warner Bros. Da multiplayer.it

Netflix vince ed entra in trattative ufficiali per acquisire Warner Bros. Discovery, siamo vicini alla nascita di un nuovo colosso? - La piattaforma di streaming ha sbaragliato la concorrenza e ora tratta per acquisire lo storico gruppo mediatico, destando non poca preoccupazione ... Da wired.it

Netflix batte Paramount e Comcast: a un passo l'acquisto di Warner Bros. Discovery - Netflix avrebbe messo sul piatto un’offerta da 28 dollari per azione circa e una penale di 5 miliardi di dollari nel caso in cui le autorità regolatorie non approvassero l’operazione ... Secondo calcioefinanza.it

Netflix sta acquistando Warner Bros. Discovery: trattative in corso per l’affare del secolo - Discovery: Batman, Superman, Harry Potter e tutto l'universo HBO potrebbero finire sotto il ... Da fanpage.it