Netflix sta acquistando Warner Bros Discovery | trattative in corso per l'affare del secolo

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix in trattative esclusive per acquisire Warner Bros. Discovery: Batman, Superman, Harry Potter e tutto l'universo HBO potrebbero finire sotto il controllo del colosso dello streaming. L'operazione dovrà superare il controllo dell'antitrust. 🔗 Leggi su Fanpage.it

