Netflix pronta all’acquisto di Warner Bros Discovery

Le negoziazioni tra Netflix e Warner Bros. Discovery avanzano verso una potenziale acquisizione degli studi e di HBO Max. Un’operazione da oltre 60 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Netflix pronta all’acquisto di Warner Bros. Discovery

Netflix rifiuta Warner Bros. Discovery (nonostante i rumor)? "Non necessario per i nostri obiettivi" - Con la Warner che ha ufficialmente confermato di essere sul mercato e pronta a ricevere offerte, si era diffusa la voce secondo cui anche il colosso di Ted Sarandos sarebbe stato interessato ... Lo riporta movieplayer.it

Netflix valuta di acquistare Warner Bros Discovery - Netflix sta valutando un'offerta per le attività di streaming e lo studios di Warner Bros Discovery, il colosso a cui fa capo Hbo e alcuni dei personaggi cinematografici più amati dal pubblico, quali ... Si legge su repubblica.it

Netflix sta preparando un'offerta per Warner Bros. Discovery - Discovery: la piattaforma di streaming sta valutando la possibilità di presentare un'offerta e si starebbe muovendo per cercare il supporto ... Da hwupgrade.it

Netflix valuta un’offerta per acquistare Warner Bros. Discovery - Lo streamer americano ha incaricato la banca Moelis & Co, che ha già assistito Skydance Media nella fusione con il gigante dell’intrattenimento. Segnala lettera43.it

Netflix è davvero interessata a comprare Warner Bros: ecco l’indizio che lo conferma - Dopo aver inizialmente scongiurato il suo interesse nella battaglia finanziaria, sembra che il colosso dello streaming si stia effettivamente muovendo verso l'acquisizione e c'è già un primo atto ... Segnala movieplayer.it

Netflix vuole comprare la Warner Bros, dopotutto? Ha contattato una banca d'investimento - Nonostante uno dei CEO settimane fa avesse dichiarato che Netflix non era troppo interessata a gigantesche acquisizioni, stando a Deadline il colosso dello streaming ha fatto sul serio un passo avanti ... Da comingsoon.it