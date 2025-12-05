Netflix pronta ad acquisire Warner Bros Discovery

(Adnkronos) – Netflix si prepara ad acquisire gli studi cinematografici e il business dello streaming di Warner Bros., essendo emersa come vincitrice nella serrata guerra di offerte per il gigante dei media. Le due società procederanno ora verso trattative esclusive, delineando un accordo che potrebbe ridefinire gli equilibri di Hollywood.

