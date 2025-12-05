Netflix pigliatutto | compra Warner Bros

Una operazione da quasi 90 miliardi di dollari: nasce un colosso L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Netflix pigliatutto: compra Warner Bros

Netflix compra Warner Bros per 82 miliardi e si prende Batman, Harry Potter e un secolo di cinema - Batman, Superman, Harry Potter, Friends e tutto HBO passano al colosso dello streaming. Segnala fanpage.it

Netflix compra Warner Bros per 83 miliardi: l’accordo che riscrive Hollywood (ma l’antitrust frena) - Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studio e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari, in un accordo ... Scrive msn.com

