Netflix kill the videogame star | perché l’acquisizione di Warner Bros minaccia PS5 Xbox e Switch 2
Il via libera all’acquisizione di Warner Bros è una notizia colossale perché rappresenta una rivoluzione in campo cinematografico ma non solo: il colosso americano che Netflix sta per assorbire possiede anche studi di sviluppo e IP di grande rilevanza nel mondo videoludico che potrebbero consentire all’azienda americana di entrare in maniera definitiva nel settore. Da settimane sapevamo che Warner Bros si era messa sul mercato e sulle prime si è pensato che ad acquisirla potesse essere Sony – l’azienda nipponica ha un ruolo di riferimento sia in ambito cinematografico (la Columbia è di sua proprietà) che videoludico (sarebbe stata la risposta tanto attesa all’acquisizione di ActivisionBlizzard da parte di Microsoft) – ma dai vertici era già arrivata la smentita. 🔗 Leggi su Esports247.it
