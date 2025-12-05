Netflix ha ufficialmente acquisito Warner Bros Discovery per 82,7 milioni di dollari ma non tutto sembra ‘filare liscio’…

Se ad Hollywood non è la notizia più eclatante del nuovo secolo poco ci manca. Netflix ha ufficialmente acquisito Warner Bros Discovery. L’accordo prevede l’acquisto anche degli studi cinematografici e televisivi, di HBO e HBO Max e ha un valore aziendale totale (inclusi i debiti di WBD) di circa 82,7 milioni di dollari. L’accordo ufficiale giunge dopo un’asta memorabile tra grandi agglomerati aziendali – oltre a Netflix erano in gara Paramount Skydance e Comcast – e dopo le posizioni pubbliche di diversi nemici del gigante dello streaming come il più volte premio Oscar, nonché creatore dei film che hanno più incassato nella storia del cinema, James Cameron. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Netflix ha ufficialmente acquisito Warner Bros Discovery per 82,7 milioni di dollari (ma non tutto sembra ‘filare liscio’…)

