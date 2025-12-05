Netflix ha comprato Warner Bros | è ufficiale! per Batman e Superman comincia l' era del TUDUM

Movieplayer.it | 5 dic 2025

Trapelano i dettagli dell'accordo che include una penale di 5,8 miliardi di dollari; Netflix garantisce di mantenere intatte le attività di Warner Bros., uscite cinematografiche incluse, ma gli esercenti sono sul piede di guerra. Arriva l'ufficializzazione dell'accordo con cui Netflix ha acquisito Warner Bros. I co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters hanno fatto il colpaccio sborsando 82,7 miliardi, tanto è quantificato il mega accordo dalle fonti dell'Hollywood Reporter. Nell'ambito di un'iniziativa soprannominata "Project Noble", la dirigenza di Netflix si è assicurata un finanziamento di 59 miliardi di dollari da un consorzio di banche per concludere l'accordo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

netflix ha comprato warner bros 232 ufficiale per batman e superman comincia l era del tudum

© Movieplayer.it - Netflix ha comprato Warner Bros.: è ufficiale! per Batman e Superman comincia l'era del "TUDUM"

