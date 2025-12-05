Netflix ha comprato Warner Bros Discovery | un’acquisizione di portata storica

L’accordo definitivo tra Netflix e Warner Bros. Discovery crea un gruppo senza precedenti, con studi, HBO e un catalogo storico che confluiscono nella piattaforma. Operazione da 82,7 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Netflix ha comprato Warner Bros. Discovery: un’acquisizione di portata storica

