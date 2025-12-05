, un passo storico che ridisegna gli equilibri dell’intrattenimento globale. L’operazione, dal valore di circa 82,7 miliardi di dollari, unirà la piattaforma di streaming più diffusa al mondo con uno degli studi più influenti della storia del cinema e della televisione. L’accordo prevede l’ingresso nel catalogo Netflix di una delle librerie più ricche e prestigiose dell’industria, da Game of Thrones a The Wizard of Oz, fino ai franchise DC. Questa mossa consolida l’obiettivo di Netflix di ampliare la propria capacità produttiva e narrativa, offrendo un ventaglio ancora più ampio di storie a livello mondiale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Netflix ha annunciato l’acquisizione di Warner Bros. Discovery