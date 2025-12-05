Netflix ha acquistato Warner Bros e Discovery | la trattative vale 83 miliardi

La casa di produzione americana ha dato inizio a trattative esclusive per la vendita degli studi cinematografici e televisivi del servizio di streaming Hbo Max e Netflix. In questo modo, il colosso dello streaming avrà accesso a un numero di contenuti piuttosto ampio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Netflix ha acquistato Warner Bros e Discovery: la trattative vale 83 miliardi

