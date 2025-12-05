reazioni alla serie “the abandons”: critiche e back. Una nuova serie originale targata Netflix ha scatenato un notevole dibattito tra pubblico e critica. La produzione, intitolata “The Abandons”, si inserisce nel genere western e ha attirato l’attenzione grazie alla presenza di attrici di grande calibro. Il riscontro non è stato dei migliori, con giudizi spesso severi sulle scelte narrative, il ritmo e l’esecuzione generale. Analizzeremo i commenti più significativi e le valutazioni ufficiali emerse fino ad ora. riassunto della serie e contesto narrativo. ambientazione e trama. La serie è ambientata nel 1850s Washington e segue la lotta tra due famiglie guidate da matrici potenti – una benestante, l’altra povera ma profondamente leale – che si contendono il potere su un territorio senza legge. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Netflix fans si sfidano a vedere il Western doppiato che critica la TV nel 2025