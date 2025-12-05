Netflix e Warner Bros | ecco come cambierà la distribuzione dei film nelle sale

I vertici di Netflix ci hanno tenuto a rassicurare tutti, dopo l'acquisizione i film della Warner continueranno ad uscire nelle sale cinematografiche ma qualcosa probabilmente cambierà Ted Sarandos ha insistito sul fatto che Netflix non è in nessun modo "contraria ai film nelle sale cinematografiche", poiché lo streamer ha dichiarato che prevede di distribuire i film della Warner Bros. nelle sale cinematografiche se l'accordo da 82,7 miliardi di dollari per lo studio e HBO Max andrà in porto. Durante una teleconferenza con gli investitori e la stampa, il co-CEO di Netflix ha sottolineato che la società ha distribuito 30 film nelle sale nel 2025, anche se la maggior parte di essi ha avuto una permanenza nelle sale molto più breve rispetto a quella dei film prodotti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix e Warner Bros: ecco come cambierà la distribuzione dei film nelle sale

Scopri altri approfondimenti

Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studio e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari, in un accordo destinato a ridisegnare Hollywood. Si tratta dell'operazione più importante di sempre nel settore dell'intrattenim - facebook.com Vai su Facebook

Netflix ha ufficialmente acquisito Warner Bros per 82 miliardi di dollari dlvr.it/TPfKHS #Netflix #WarnerBros #Acquisizione #Cinema #HBO Vai su X

Netflix compra Warner Bros. Discovery: nasce un super-colosso destinato a cambiare Hollywood - Con un’operazione da 82,7 miliardi di dollari, Netflix si assicura il catalogo Warner e ridisegna gli equilibri dello streaming. Scrive vanityfair.it

Netflix ha ufficialmente acquisito Warner Bros Discovery per 82,7 milioni di dollari (ma non tutto sembra ‘filare liscio’…) - Il colosso dello streaming acquisisce WBD per 82,7 milioni di dollari nonostante le preoccupazioni per l'antitrust ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Netflix ha comprato Warner Bros.: è ufficiale! per Batman e Superman comincia l'era del "TUDUM" - Trapelano i dettagli dell'accordo che include una penale di 5,8 miliardi di dollari; Netflix garantisce di mantenere intatte le attività di Warner Bros. Riporta movieplayer.it

Netflix compra Warner Bros: la cifra record e quali film e serie faranno parte del catalogo - Netflix batte in volata le competitor Paramount Skydance e Comcast e acquista all’asta Warner Bros per un affare complessivo da oltre 83 miliardi di dollar ... Segnala corrieredellosport.it

Netflix annuncia l'acquisizione di Warner Bros. Operazione da 82,7 miliardi di dollari - L’accordo, approvato dai CdA di entrambe le società, riguarda gli studios e i servizi streaming HBO e HBO Max di Warner Bros. Segnala engage.it

Netflix acquisisce Warner Bros e apre una nuova era dello streaming - Netflix acquisisce ufficialmente Warner Bros e ora siamo ad un passo dal più grande catalogo di contenuti mai esistito. hynerd.it scrive