Netflix spiazza Hollywood. La piattaforma regina dello streaming mondiale ha vinto l’asta per Warner Bros. Discovery, battendo le concorrenti Paramount Skydance e Comcast. Secondo indiscrezioni di Bloomberg, riprese anche dal Wall Street Journal, l’azienda avrebbe messo sul piatto un’offerta da almeno 28 dollari per azione, non lontana dalla richiesta originaria di 30, per l’85 per cento in contanti. Prevista anche una breakup fee da 5 miliardi di dollari, ossia un pagamento qualora l’Antitrust Usa dovesse bocciare l’operazione. Tanto è bastato per convincere Warner Bros. Discovery a intavolare una trattativa esclusiva, volta a completare e forse annunciare un accordo di fusione già nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Netflix è vicina all’acquisto di Warner Bros. Discovery