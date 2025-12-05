Netflix è un cappio per i cinema | i Big di Hollywood scrivono al Congresso per impedire l’acquisizione di Warner Bros

Secondo quanto riferito da Variety, un gruppo di registi e produttori cinematografici di primo piano, la cui identità è al momento anonima, ha inviato una lettera aperta al Congresso degli Stati Uniti per lanciare l’allarme su una potenziale acquisizione che potrebbe cambiare per sempre l’industria cinematografica. Nel mirino c’è l’operazione con cui Netflix starebbe tentando di acquistare Warner Bros. Discovery, una fusione che secondo i firmatari potrebbe provocare un vero e proprio collasso economico e istituzionale a Hollywood. La comunicazione, inviata via email giovedì scorso a membri del Congresso di entrambi i partiti, arriva da un collettivo che si identifica solo come “produttori cinematografici preoccupati”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

