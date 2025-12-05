Netflix è un cappio per i cinema | i Big di Hollywood scrivono al Congresso per impedire l’acquisizione di Warner Bros
Secondo quanto riferito da Variety, un gruppo di registi e produttori cinematografici di primo piano, la cui identità è al momento anonima, ha inviato una lettera aperta al Congresso degli Stati Uniti per lanciare l’allarme su una potenziale acquisizione che potrebbe cambiare per sempre l’industria cinematografica. Nel mirino c’è l’operazione con cui Netflix starebbe tentando di acquistare Warner Bros. Discovery, una fusione che secondo i firmatari potrebbe provocare un vero e proprio collasso economico e istituzionale a Hollywood. La comunicazione, inviata via email giovedì scorso a membri del Congresso di entrambi i partiti, arriva da un collettivo che si identifica solo come “produttori cinematografici preoccupati”. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Scopri altri approfondimenti
Ci sono parole d’amore che scaldano, e parole d’amore che stringono come un cappio. Ci sono gesti che curano, e gesti che confondono. La manipolazione affettiva è così: non arriva con un cartello al collo, arriva piano, col sorriso giusto, con la promessa giu - facebook.com Vai su Facebook
Ceo Netflix, cinema fuori moda e noi abbiamo salvato Hollywood - Intervistato da Time magazine per il Time100 Summit, Ted Sarandos, amministratore delegato dello streamer, è andato dritto alla questione che ... Si legge su ansa.it
Netflix riapre il Cinema Europa: 4 milioni per il rilancio della storica sala romana - Quei cattivoni dei colossi americani dell'intrattenimento tornano sempre buoni quando aprono il borsellino e sganciano un po' di soldi per riparare i danni che né la pubblica amministrazione né ... Riporta italiaoggi.it
Netflix sigla accordo con Centro Sperimentale di Cinematografia per riaprire il Cinema Europa a Roma - ceo di Netflix, nel corso della conferenza stampa ha spiegato: «È un’alleanza importante che va aldilà dell’impegno di ristrutturazione» ... Lo riporta milanofinanza.it