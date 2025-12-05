Netflix compra Warner Bros rivoluzione streaming a spese nostre | aumenti in arrivo

Netflix ha annunciato l’acquisizione delle attività cinematografiche e streaming di Warner Bros Discovery per 72 miliardi di dollari, pari a circa 66,5 miliardi di euro. Si tratta di una delle operazioni più significative mai registrate nel settore audiovisivo, destinata a modificare profondamente gli equilibri dell’intrattenimento globale. La cifra riconosciuta agli azionisti – 27,75 dollari per azione – valorizza Warner Bros a 82,7 miliardi di dollari (circa 76,4 miliardi di euro), considerando anche debiti e patrimonio complessivo. Entrambi i consigli di amministrazione hanno approvato l’operazione, che sarà finalizzata dopo la separazione tra la divisione streamingstudi e la divisione reti globali di Warner prevista per il 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Netflix compra Warner Bros, rivoluzione streaming a spese nostre: aumenti in arrivo

