Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studio e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari, in un accordo destinato a ridisegnare Hollywood. Lo riportano i media americani. «Insieme possiamo offrire al pubblico quello che vuole e ama», ha detto l’amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos in merito all’accordo di acquisizione di Warner Bros. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Netflix compra Warner Bros per 83 miliardi: l’accordo che riscrive Hollywood (ma l’antitrust frena)

