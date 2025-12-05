Netflix compra Warner Bros per 82,7 miliardi | la rivoluzione dello streaming è ufficiale

Harry Potter, DC, Friends e HBO Max entrano su Netflix, creando il catalogo più potente al mondo e segnando una svolta storica per l’intrattenimento globale. In una mossa che ha scosso le fondamenta di Hollywood e del mercato globale dello streaming, Netflix ha annunciato l'acquisizione di Warner Bros, inclusi i suoi rinomati studi cinematografici e televisivi, oltre ai servizi HBO e HBO Max,. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Netflix compra Warner Bros per 82,7 miliardi: la rivoluzione dello streaming è ufficiale

