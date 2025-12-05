Netflix compra Warner Bros patto da 82 mliardi | cosa ci sarà nel maxi catalogo

In una delle operazioni più significative nella storia recente dell’industria audiovisiva, Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare Warner Bros. Discovery, fondendo così il più grande servizio di streaming al mondo con uno degli studi cinematografici più antichi e prestigiosi di Hollywood. L’intesa, annunciata oggi 5 dicembre, prevede che gli azionisti di Warner Bros. ricevano 27,75 dollari per azione, tra contanti e titoli Netflix. L’operazione attribuisce alla società un valore complessivo di 72 miliardi di dollari e un enterprise value di circa 82,7 miliardi. L’addio a CNN, TBS e TNT. Come parte del piano, Warner Bros. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Netflix compra Warner Bros, patto da 82 mliardi: cosa ci sarà nel maxi catalogo

Contenuti che potrebbero interessarti

Se riuscisse a comprare Warner Bros. Netflix avrebbe i diritti del Signore degli Anelli e di Harry Potter, dei fumetti DC da Batman a Superman, di Godzilla e King Kong, del Trono di spade, di Barbie e di molti altri - facebook.com Vai su Facebook

Netflix compra Warner Bros: i due colossi sono ora in trattative esclusive dlvr.it/TPf6S0 #Netflix #WarnerBros #acquisizione #cinema #streaming Vai su X

Netflix si compra Warner Bros e le sue produzioni per il cinema e la tv - Roma – Warner Bros Discovery ha avviato trattative esclusive per la vendita a Netflix degli studi cinematografici e televisivi e del servizio di streaming HBO Max, che a gennaio debutterà anche in ... Riporta ilsecoloxix.it

Netflix compra Warner Bros per 82 miliardi e si prende Batman, Harry Potter e un secolo di cinema - Batman, Superman, Harry Potter, Friends e tutto HBO passano al colosso dello streaming. fanpage.it scrive

Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari: nel pacchetto anche studi cinematografici e tv - Discovery (Wbd) hanno "stipulato un accordo definitivo in base al quale Netflix acquisirà Warner Bros. Come scrive msn.com

Netflix conquista Warner Bros. Discovery per 72 miliardi di dollari, nasce il colosso assoluto dello streaming - Discovery per 72 miliardi di dollari, unendo l’impero dello streaming con un secolo di storia cinematografica e televisiva. news.fidelityhouse.eu scrive

Netflix vince ed entra in trattative ufficiali per acquisire Warner Bros. Discovery, siamo vicini alla nascita di un nuovo colosso? - La piattaforma di streaming ha sbaragliato la concorrenza e ora tratta per acquisire lo storico gruppo mediatico, destando non poca preoccupazione ... Lo riporta wired.it

Netflix si prende HBO, Harry Potter e il Trono di Spade: acquisita Warner Bros. per una cifra mostruosa - Nell'intesa rientrano studios, HBO e l'intero catalogo Warner. Secondo hwupgrade.it