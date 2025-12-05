Netflix compra Warner Bros e HBO Max per 82,7 miliardi | cosa succede ai film e alle serie?

Cultweb.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire parte di Warner Bros. Discovery in quella che rappresenta una delle operazioni più significative nella storia dell’intrattenimento. L’accordo ha un valore totale di circa 82,7 miliardi di dollari, includendo il debito, con un valore azionario di 72 miliardi di dollari. La transazione porterà sotto il controllo del gigante dello streaming lo studio cinematografico Warner Bros., il servizio di streaming HBO Max e l’intera programmazione di HBO. L’annuncio arriva dopo settimane di intensa competizione che ha visto Netflix confrontarsi con Paramount Skydance di David Ellison e Comcast per aggiudicarsi gli asset della storica major hollywoodiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

