Netflix compra Warner Bros | cosa cambia ora in Italia e quali sono gli scenari per Sky

Netflix si è comprata Warner Bros, ossia gli studios di produzione per il cinema e la tivù, la library degli studios (da Harry Potter all'universo Dc), e poi Hbo e il nuovo servizio in streaming Hbo Max, valutando il tutto 82,7 miliardi di dollari. Non ha però acquisito tutto ciò che da settembre 2026 confluirà in una nuova società, Discovery global, cioè i canali televisivi tipo Cnn, Tnt sports, Eurosport, i canali in chiaro in Europa (tra cui quelli italiani come Nove o Real Time ) e la piattaforma in streaming Discovery+. Il processo di smembramento di quella che ora è Warner Bros. Discovery durerà tra i 12 e i 18 mesi.

