Netflix compra Warner Bros accordo da 83 miliardi

Netflix acquisirà Warner Bros., inclusi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO. Le due società hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo. L’operazione in contanti e azioni è valutata a 27,75 dollari per azione WBD, con un valore aziendale complessivo di circa 82,7 miliardi di dollari (valore del patrimonio netto di 72 miliardi di dollari). La transazione dovrebbe concludersi dopo la separazione (già annunciata) della divisione Global Networks di WBD, Discovery Global, in una nuova società quotata in borsa, il cui completamento è previsto per il terzo trimestre del 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Netflix compra Warner Bros, accordo da 83 miliardi

