Netflix acquista Warner Bros

Proprio l’altroieri è stata annunciata la data di lancio di HBO Max in Italia, ovvero il prossimo 13 gennaio. E oggi il mondo della Warner Bros. Discovery, a cui appartiene la nuova piattaforma streaming, si appresta a cambiare per sempre: Netflix ha infatti stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Warner Bros., che include la storica library, l’universo DC nonché gli studi cinematografici e televisivi, HBO e anche HBO Max. La notizia era nell’aria ma il tempismo risulta sorprendente, soprattutto perché si tratta di una transazione che trasformerà ulteriormente, e in maniera definitiva, il mondo dei media e i suoi equilibri di potere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Netflix acquista Warner Bros

News recenti che potrebbero piacerti

WARNER BROS VERSO NETFLIX. Netflix avrebbe vinto la guerra delle offerte per acquistare #WarnerBrosDiscovery. fonte: The Wrap Netflix è in trattative esclusive per l'acquisto di Warner. Se si concretizzasse questo accordo tra Netflix e Warner Bros. Disco - facebook.com Vai su Facebook

Netflix è in trattativa esclusiva per acquistare Warner Bros. Vai su X

Netflix compra Warner Bros per 82 miliardi e si prende Batman, Harry Potter e un secolo di cinema - Batman, Superman, Harry Potter, Friends e tutto HBO passano al colosso dello streaming. Riporta fanpage.it

Netflix acquista Warner Bros. Discovery: nasce il super-colosso che cambierà Hollywood - Discovery e con questa mossa ridisegna Hollywood e cambia lo scenario dell'intrattenimento globale ... superguidatv.it scrive

Netflix compra Warner Bros: la cifra record e quali film e serie faranno parte del catalogo - Netflix batte in volata le competitor Paramount Skydance e Comcast e acquista all’asta Warner Bros per un affare complessivo da oltre 83 miliardi di dollar ... Segnala corrieredellosport.it

Netflix acquista la divisione Warner Bros Streaming&Studios: coinvolti anche i diritti TV in italia di Australian Open e Roland Garros - Tennis e TV | Concluso un accordo storico da 72 miliardi di dollari con la major cinematografica con oltre un secolo di Storia. Scrive ubitennis.com

Netflix acquista Warner Bros - Nelle scorse ore erano già trapelate informazioni su trattative esclusive per la vendita delle attività di streaming e di quelle dello studio ... Scrive msn.com

Netflix acquista Warner Bros: Hollywood cambia volto - L'accordo dovrà essere approvato dalle autorità antitrust e la strada potrebbe non essere facile. Scrive tg.la7.it