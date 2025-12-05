Netflix acquista Warner Bros una novità che sorprende il mondo dello streaming

la fusione tra Netflix e Warner Bros.: un cambiamento epocale nell’industria dell’intrattenimento. Una delle operazioni più attese e discusse dell’ultimo periodo nel settore dell’industria cinematografica e televisiva sta per concretizzarsi. Netflix, la piattaforma di streaming leader a livello mondiale, ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Warner Bros. Discovery, un colosso storico con un patrimonio di franchise e contenuti che ha segnato l’evoluzione dei media nel corso di più di un secolo. Questa acquisizione promette di trasformare radicalmente il panorama dell’intrattenimento globale, combinando un vasto catalogo di classici e produzioni di successo con le serie e i film originali più amati di Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Netflix acquista Warner Bros una novità che sorprende il mondo dello streaming

