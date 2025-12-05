Netflix acquista Warner Bros | le scioccanti cifre dell’operazione del colosso statunitense

Clamoroso: Netflix acquista Warner Bros. Scopriamo insieme le scioccanti cifre della super operazione del colosso dello streaming. Negli ultimi anni, si è assistito ad una crescente popolarità dei servizi di streaming online: ormai i grandi colossi hanno deciso di investire proprio in questo campo. Si pensi ad esempio a Disney: anche la super azienda dell’intrattenimento ha aperto una piattaforma come Disney Plus mettendo a disposizione degli utenti un catalogo infinito. Schermo con Netflix – Cityrumors.it – Foto Pexels In uno scenario simile, anche le aziende televisive come Mediaset e Rai hanno deciso di adeguarsi lanciando le loro applicazioni di fruizione: è possibile vedere quindi la tv su questi “canali” particolari, rivedere eventi e puntate, registrare materiale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Netflix acquista Warner Bros: le scioccanti cifre dell’operazione del colosso statunitense

Altre letture consigliate

Netflix acquista Warner Bros, storica azienda cinematografica fondata nel 1918 dai fratelli Warner: è la vittoria dello streaming on demand sul Cinema tradizionale, un'epoca che volge definitivamente al termine e diventa un mondo girato in streaming. L'ammin - facebook.com Vai su Facebook

Ufficiale, #Netflix acquista Warner Bros. Discovery: operazione da oltre 70 miliardi di euro Vai su X

Netflix compra Warner Bros per 82 miliardi e si prende Batman, Harry Potter e un secolo di cinema - Batman, Superman, Harry Potter, Friends e tutto HBO passano al colosso dello streaming. fanpage.it scrive

Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari: nasce un nuovo colosso dell’intrattenimento - Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studios e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari. Scrive tpi.it

Netflix compra “Warner Bros. Discovery” in un deal da 83 miliardi, battute Paramount e Comcast - Il re dello streaming è ora in trattative esclusive per concludere rapidamente un merger con lo storico marchio di Hollywood. Si legge su msn.com

Netflix compra Warner Bros: la cifra record e quali film e serie faranno parte del catalogo - Netflix batte in volata le competitor Paramount Skydance e Comcast e acquista all’asta Warner Bros per un affare complessivo da oltre 83 miliardi di dollar ... Da corrieredellosport.it

Scossone a Hollywood, Netflix acquista Warner Bros. Discovery - Netflix ha finalizzato le trattative per l'acquisizione del gruppo Warner Bros. Da quotidiano.net

Netflix acquista Warner Bros: coinvolti anche i diritti TV in Italia di Australian Open 2027 e Roland Garros (quando?) - Tennis e TV | Concluso un accordo storico da 72 miliardi di dollari con la major cinematografica con oltre un secolo di Storia. Si legge su ubitennis.com