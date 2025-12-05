Netflix acquista Warner Bros | L’affare da 83 miliardi che rivoluziona Hollywood

Netflix ha annunciato oggi l’acquisto di Warner Bros., inclusi gli studios cinematografici e televisivi e HBO Max, in un accordo da 82,7 miliardi di dollari (valore enterprise, con equity a 72 miliardi). L’operazione, cash e stock a 27,75 dollari per azione, chiuderà nel terzo trimestre 2026 dopo lo spin-off della divisione cable di Warner (CNN, TNT, TBS), che diventerà una società indipendente. Il deal, emerso da una gara d’appalti con Paramount Skydance e Comcast, porta sotto l’ombrello Netflix franchise iconici come Harry Potter, DC Comics (Batman, Superman), HBO con Game of Thrones e Succession, e classici come Casablanca. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Netflix acquista Warner Bros | L’affare da 83 miliardi che rivoluziona Hollywood

News recenti che potrebbero piacerti

È ufficiale: Netflix ha acquistato Warner Bros. Discovery per 72 miliardi di dollari. Una cifra enorme, che trasforma questa operazione nella più grande acquisizione della storia dello streaming e ridisegna completamente gli equilibri dell’intrattenimento globale. - facebook.com Vai su Facebook

Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari. Storico accordo che è destinato a ridisegnare Hollywood #ANSA Vai su X

Netflix compra Warner Bros per 82 miliardi e si prende Batman, Harry Potter e un secolo di cinema - Batman, Superman, Harry Potter, Friends e tutto HBO passano al colosso dello streaming. Da fanpage.it

Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari: nasce un nuovo colosso dell’intrattenimento - Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studios e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari. Scrive tpi.it

Netflix compra Warner Bros: la cifra record e quali film e serie faranno parte del catalogo - Netflix batte in volata le competitor Paramount Skydance e Comcast e acquista all’asta Warner Bros per un affare complessivo da oltre 83 miliardi di dollar ... Da corrieredellosport.it

Netflix compra “Warner Bros. Discovery” in un deal da 83 miliardi, battute Paramount e Comcast - Il re dello streaming è ora in trattative esclusive per concludere rapidamente un merger con lo storico marchio di Hollywood. Come scrive msn.com

Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari - Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studios e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari, in un accordo destinato a ridisegnare Hollywood. Si legge su ansa.it

Netflix acquista Warner Bros: coinvolti anche i diritti TV in Italia di Australian Open 2027 e Roland Garros (quando?) - Tennis e TV | Concluso un accordo storico da 72 miliardi di dollari con la major cinematografica con oltre un secolo di Storia. Scrive ubitennis.com