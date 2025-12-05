Netflix acquista Warner Bros | L’affare da 83 miliardi che rivoluziona Hollywood

Universalmovies.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha annunciato oggi l’acquisto di Warner Bros., inclusi gli studios cinematografici e televisivi e HBO Max, in un accordo da 82,7 miliardi di dollari (valore enterprise, con equity a 72 miliardi). L’operazione, cash e stock a 27,75 dollari per azione, chiuderà nel terzo trimestre 2026 dopo lo spin-off della divisione cable di Warner (CNN, TNT, TBS), che diventerà una società indipendente. Il deal, emerso da una gara d’appalti con Paramount Skydance e Comcast, porta sotto l’ombrello Netflix franchise iconici come Harry Potter, DC Comics (Batman, Superman), HBO con Game of Thrones e Succession, e classici come Casablanca. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

