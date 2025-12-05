Netflix acquista Warner Bros con un’offerta monstre ora è ufficiale

È ufficiale: in una mossa che rimodellerà radicalmente il settore dell'intrattenimento, Netflix e Warner Bros. Discovery hanno annunciato un accordo in base al quale Netflix acquisirà Warner Bros., compresi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO. L'accordo ha un valore aziendale totale di circa 82,7 miliardi di dollari. L'annuncio dell'accordo di Netflix per l'acquisizione delle attività di streaming e studios di Warner Bros. è arrivato dopo una guerra di offerte durata settimane che ha visto il gigante dello streaming contrapposto a Paramount Skydance e Comcast. Netflix ha dichiarato di prevedere di " mantenere le attuali attività di Warner Bros.

