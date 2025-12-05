Netflix acquisisce Warner Bros e rivoluziona l’intrattenimento globale

Oggi, Netflix, Inc. (la Società) e Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Netflix acquisirà Warner Bros., inclusi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO. L'operazione in contanti e azioni è valutata a 27,75 dollari per azione WBD (soggetta a un "collar" come dettagliato di seguito), con un valore aziendale co. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Netflix acquisisce Warner Bros e rivoluziona l’intrattenimento globale

Leggi anche questi approfondimenti

Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari: nel pacchetto anche studi cinematografici e tv - facebook.com Vai su Facebook

Netflix compra Warner Bros: i due colossi sono ora in trattative esclusive dlvr.it/TPf6S0 #Netflix #WarnerBros #acquisizione #cinema #streaming Vai su X

Netflix è ancora il re dell'intrattenimento, acquisita Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari - Netflix acquisirà lo studio cinematografico e televisivo Warner Bros. Si legge su affaritaliani.it

Ufficiale: Netflix ha acquisito Warner Bros. per 82,7 miliardi di dollari - Discovery hanno annunciato un accordo storico: la piattaforma di streaming acquisirà Warner Bros. Scrive it.ign.com

Netflix compra Warner Bros: la cifra record e quali film e serie faranno parte del catalogo - Netflix batte in volata le competitor Paramount Skydance e Comcast e acquista all’asta Warner Bros per un affare complessivo da oltre 83 miliardi di dollar ... Da corrieredellosport.it

Colpo grosso per Netflix: acquisita la Warner Bros Discovery. Colossi dello streaming sotto scacco - L’offerta miliardaria della piattaforma rivoluziona Hollywood: nuovi equilibri, un catalogo enorme in arrivo e un futuro tutto da ridisegnare ... Secondo msn.com

Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari: nel pacchetto anche studi cinematografici e tv - Discovery (Wbd) hanno "stipulato un accordo definitivo in base al quale Netflix acquisirà Warner Bros. Lo riporta msn.com

Netflix annuncia di aver acquisito Warner Bros. - Un’operazione destinata a cambiare l’industria dell'audiovisivo ... Secondo sentieriselvaggi.it