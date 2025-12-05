Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 82,7 miliardi Cosa prevede la più grande operazione di sempre del settore
Il settore dell’intrattenimento cambia pelle in quello che viene già definito il più grande accordo mai avvenuto nell’industria audiovisiva. Netflix ha annunciato di aver raggiunto un’intesa definitiva per acquisire Warner Bros. da Warner Bros. Discovery (WBD), in un’operazione dal valore di 82,7 miliardi di dollari (72 miliardi di equity). Un matrimonio che unisce il gigante globale dello streaming con uno dei più antichi e influenti studi cinematografici del mondo, segnando una trasformazione epocale nel panorama dei media. Secondo indiscrezioni, Donald Trump avrebbe preferito che Warner Bros fosse acquistata da Paramount Skydance, il gigante guidato da David Ellison, il figlio di Larry Ellison, alleato del presidente. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari: nel pacchetto anche studi cinematografici e tv - facebook.com Vai su Facebook
Oggi Netflix ha annunciato l'acquisizione di Warner Bros. Vai su X
Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari: nel pacchetto anche studi cinematografici e tv - Discovery (Wbd) hanno "stipulato un accordo definitivo in base al quale Netflix acquisirà Warner Bros. Secondo msn.com
Netflix acquisisce Warner Bros e rivoluziona l’intrattenimento globale - Non perdere nemmeno un aggiornamento, leggi subito il nostro articolo completo! Lo riporta digital-news.it
Ufficiale: Netflix ha acquisito Warner Bros. per 82,7 miliardi di dollari - Discovery hanno annunciato un accordo storico: la piattaforma di streaming acquisirà Warner Bros. it.ign.com scrive
Netflix acquisisce Warner Bros per 82,7 miliardi: nasce un nuovo gigante dell’intrattenimento globale - Netflix compra Warner Bros per 82,7 miliardi: nasce un nuovo colosso dello streaming tra HBO, franchise storici e produzioni globali. Segnala atomheartmagazine.com
Netflix è ancora il re dell'intrattenimento, acquisita Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari - Netflix acquisirà lo studio cinematografico e televisivo Warner Bros. Riporta affaritaliani.it
Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 82,7 miliardi. Cosa prevede la più grande operazione di sempre del settore - L’accordo, presentato in una nota congiunta, prevede che Netflix rilevi non soltanto gli storici studi di produzione di Warner Bros. Da open.online