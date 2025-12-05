Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 82,7 miliardi Cosa prevede la più grande operazione di sempre del settore

Il settore dell’intrattenimento cambia pelle in quello che viene già definito il più grande accordo mai avvenuto nell’industria audiovisiva. Netflix ha annunciato di aver raggiunto un’intesa definitiva per acquisire Warner Bros. da Warner Bros. Discovery (WBD), in un’operazione dal valore di 82,7 miliardi di dollari (72 miliardi di equity). Un matrimonio che unisce il gigante globale dello streaming con uno dei più antichi e influenti studi cinematografici del mondo, segnando una trasformazione epocale nel panorama dei media. Secondo indiscrezioni, Donald Trump avrebbe preferito che Warner Bros fosse acquistata da Paramount Skydance, il gigante guidato da David Ellison, il figlio di Larry Ellison, alleato del presidente. 🔗 Leggi su Open.online