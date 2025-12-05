Netflix acquisisce Warner Bros Discovery | gli effetti sulle trasmissioni sportive

Netflix ha stipulato un accordo da 82,7 miliardi di dollari per acquisire lo studio e l’attività di streaming di Warner Bros Discovery (WBD). La transazione, che dovrebbe concludersi il prossimo anno, non include la divisione broadcast di WBD, che verrà scorporata in un’entità separata. Discovery Global Networks ospiterà TNT Sports ed Eurosport in Europa. Controllerà . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Netflix acquisisce Warner Bros. Discovery: gli effetti sulle trasmissioni sportive

