Netflix acquisirà Warner Bros Discovery

Dopo la notizia della vittoria nell’asta contro Paramount e Comcast, venerdì è arrivata la conferma ufficiale: Netflix acquisirà Warner Bros. Discovery. Le due società hanno annunciato di aver firmato un accordo vincolante che porterà nelle mani di Netflix gli studios Warner, HBO e HBO Max, oltre all’intero catalogo cinematografico e televisivo del gruppo. Tra i titoli che confluiranno nell’offerta figurano franchise come The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones e il catalogo DC. Il co-ceo Ted Sarandos afferma che questa integrazione permetterà di «intrattenere il mondo» con un portfolio ancora più ampio, mentre Greg Peters sottolinea la capacità di Netflix di portare questi contenuti «a un pubblico globale». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netflix acquisirà Warner Bros Discovery

