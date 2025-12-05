Nessuna violenza Giovane assolto anche per stalking

Assoluzione piena, “perché il fatto non sussiste“, per un 36enne di Piazza al Serchio finito sotto processo con le pesanti accuse di violenza sessuale e atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. I giudici del collegio (presidente Nidia Genovese, a latere Riccardo Nerucci e Jessica Ferrigno) hanno dunque accolto le richieste della difesa rappresentata dall’avvocato Nicola Poli, secondo il quale si era trattato di normali dinamiche all’interno di una relazione consenziente, ma non c’erano state né violenza sessuale né stalking. Alla lettura della sentenza di assoluzione, il 36enne è scoppiato in lacrime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Nessuna violenza“. Giovane assolto anche per stalking

