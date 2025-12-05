Nessun tedoforo di casa ma la fiaccola olimpica passerà in provincia due volte
Non si conoscono ancora tragitti precisi ed orari, ma un dato di fatto è che la fiaccola olimpica Milano-Cortina 2026 che è partita da Roma, dopo una prima fase in Grecia, con il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri che l’ha ricevuta dalle mani del presidente Sergio Mattarella, passerà due volte dalla nostra provincia. I tedofori saranno addirittura 10.001 (presenti cantanti e attori, oltre che sportivi), ma pare che non ci siano reggiani vip: a Stefano Baldini era stato chiesto di andare in Grecia al momento dell’accensione della fiaccola, ma precedenti impegni di lavoro non gli hanno permesso di andare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
RICCARDO MORASCHINI SARÀ TEDOFORO DI MILANO CORTINA 2026 Il capitano di Cantù sarà impegnato nel percorso in cui la fiamma passerà da Dalmine a Como e che transiterà per Cantù. Riccardo, con ampio margine di probabilità sarà tedoforo - facebook.com Vai su Facebook
Nessun tedoforo di casa, ma la fiaccola olimpica passerà in provincia due volte - Non si conoscono ancora tragitti precisi ed orari, ma un dato di fatto è che la fiaccola olimpica Milano- ilrestodelcarlino.it scrive
Tedoforo... con esperienza. D’Imporzano tra i prescelti - Realizza nuovamente il sogno di portare la fiaccola olimpica Leonardo D’Imporzano, farmacista, giornalista, scrittore, sub e ... Scrive lanazione.it
Olimpiadi 2026, Massimo Del Priore terzo tedoforo di Civita Castellana con la fiaccola a Viterbo - Massimo Del Priore, 54 anni, capo reparto in un supermercato della zona, sarà tra quelli che avrà l'onore di portare ... Segnala ilmessaggero.it