Nessun tedoforo di casa ma la fiaccola olimpica passerà in provincia due volte

Non si conoscono ancora tragitti precisi ed orari, ma un dato di fatto è che la fiaccola olimpica Milano-Cortina 2026 che è partita da Roma, dopo una prima fase in Grecia, con il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri che l’ha ricevuta dalle mani del presidente Sergio Mattarella, passerà due volte dalla nostra provincia. I tedofori saranno addirittura 10.001 (presenti cantanti e attori, oltre che sportivi), ma pare che non ci siano reggiani vip: a Stefano Baldini era stato chiesto di andare in Grecia al momento dell’accensione della fiaccola, ma precedenti impegni di lavoro non gli hanno permesso di andare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

