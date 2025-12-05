Nel corso degli anni Bao Publishing è riuscita sempre più a diversificare le sue pubblicazioni, spaziando tra il fumetto italiano, francese, americano e più di recente anche quello orientale, tra manga e non solo. Tra le opere made in USA, c’è un autore che si è preso subito il centro del palcoscenico, grazie a una serie ancora in corso di pubblicazione e osannata da pubblico e critica, Saga. Brian K. Vaughan, insieme a Fiona Staples, sta realizzando una grande epopea fantascientifica sempre attuale e che tocca tante tematiche importanti, ma non è l’unica opera dello scrittore presente nel catalogo Bao. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - NerdPool incontra Brian K. Vaughan, Marcos Martín e Niko Henrichon