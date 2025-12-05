Nemi diventa un villaggio fiabesco | oltre 100 installazioni luminose per un Natale gratuito e aperto a tutti

Nemi, 5 dicembre 2025 – Cosa fare a Roma per l’8 Dicembre? Gratuitamente a Nemi puoi fare un tuffo nella magia delle fiabe e del natale visitando più di 100 istallazioni luminose. Il Comune di Nemi presenta “ Il Natale da Favola nel Borgo ”, un grande evento gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione con This Is Wonderland, format originale firmato Lux Eventi, realtà creativa legata alla storia e alla tradizione. Quest’anno Nemi si veste di incanto: oltre cento installazioni luminose e scenografiche trasformeranno il centro storico e le aree circostanti in un itinerario emozionale dedicato alle fiabe più amate, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Peter Pan, fino a Pinocchio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

