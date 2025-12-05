Nelle sue foto quei fili invisibili che legano persone e luoghi McCurry la mostra a Parma

Continua ad essere un punto di riferimento per un vastissimo pubblico, specialmente tra i giovani e nelle sue immagini, molti riconoscono un modo unico di guardare il mondo e, in qualche modo, se stessi. Steve McCurry, classe 1950, è protagonista della mostra ’ Orizzonti lontani ’, allestita fino al 12 aprile 2026 a Parma nei suggestivi spazi del primo e secondo piano di Palazzo Pigorini. Il percorso, curato da Biba Giacchetti, profonda conoscitrice del fotografo americano, non segue un criterio cronologico o geografico, le foto sono accostate per affinità di soggetti, emozioni e atmosfere, cercando quei fili invisibili che legano persone e luoghi, anche lontanissimi tra loro, con l’evocazione di quel senso profondo di umanità che si respira in ogni scatto di McCurry. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nelle sue foto, quei fili invisibili che legano persone e luoghi. McCurry, la mostra a Parma

