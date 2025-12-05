Nelle notti di luna piena le donne sono più fertili? La pillola protegge dalle malattie sessuali? Sesso e falsi miti

Sul sesso non sappiamo tutto e sono ancora tanti gli italiani, soprattutto uomini, che credono a leggende metropolitane. Lo rileva il 59esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2025. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Nelle notti di luna piena le donne sono più fertili? La pillola protegge dalle malattie sessuali? Sesso e falsi miti

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Luna piena sbuca tra le nuvole. "PLENILUNIO 05/12/2025 - LUNA FREDDA o LUNA DELLE LUNGHE NOTTI, nome dato proprio dal periodo dell'anno dove le notti sono più lunghe e buie. La terza e Ultima SUPERLUNA del 2025 avvolta da Nuvole colorat - facebook.com Vai su Facebook

Luna piena dicembre 2025: è il momento di dire la verità e di colorare i capelli - Ecco il suo significato, il bisogno di dire la verità e... Lo riporta amica.it