Nelle Marche cresce l’innovazione | rinnovata la convenzione Wins 2025–2028

Anconatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – «Nei prossimi tre anni, grazie ai Fondi Sociali Europei della programmazione 2021-2027, verranno investiti 14 milioni di euro per sostenere la nascita di nuove startup e offrire ai giovani prospettive occupazionali e di crescita professionale nel nostro territorio. Parallelamente, stiamo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

marche cresce l8217innovazione rinnovataCresce l'innovazione Marche, rinnovo convenzione Wins 2025-2028 - 2028" "Nei prossimi tre anni, grazie ai Fondi Sociali Europei della programmazione 2021- Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Cresce L8217innovazione Rinnovata