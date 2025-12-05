Nelle Marche cresce l’innovazione | rinnovata la convenzione Wins 2025–2028
ANCONA – «Nei prossimi tre anni, grazie ai Fondi Sociali Europei della programmazione 2021-2027, verranno investiti 14 milioni di euro per sostenere la nascita di nuove startup e offrire ai giovani prospettive occupazionali e di crescita professionale nel nostro territorio. Parallelamente, stiamo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Agricoltura, Fedagri Marche 'unire le forze per crescere'. Castignano. Confronto su filiera, cooperazione transizione verde #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Cresce l'innovazione Marche, rinnovo convenzione Wins 2025-2028 - 2028" "Nei prossimi tre anni, grazie ai Fondi Sociali Europei della programmazione 2021- Da ansa.it