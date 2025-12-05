Nelle case dei comaschi Presa la banda di ladri

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partendo dalla segnalazione di un’auto sospetta, notata nei pressi di abitazioni in cui erano avvenuti furti, la Mobile di Como ha arrestato due cileni a cui vengono attribuiti almeno 17 colpi tentati consumati, realizzati tra il 13 e il 23 novembre: pochi giorni che rendono l’idea dei ritmi di lavoro della banda. In carcere sono finiti Francisco Gustavo Bernabè Diaz Martinez, e Manuel Felipe Andres Torres Guzman, entrambi trentenni irregolari. Sono stati arrestati nell’autosilo di un centro commerciale a Locate Triulzi, poco prima che rientrassero in Cile, con già prenotati i mezzi di trasporto per abbandonare l’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nelle case dei comaschi presa la banda di ladri

© Ilgiorno.it - Nelle case dei comaschi. Presa la banda di ladri

Approfondisci con queste news

case comaschi presa bandaNelle case dei comaschi. Presa la banda di ladri - Alla coppia vengono attribuiti almeno 17 colpi in solo una decina di giorni. Scrive ilgiorno.it

case comaschi presa bandaPresa la banda che svaligia le case: diciassette furti in dieci giorni - Dopo un colpo messo a segno sul Lario dicevano: «Ora torniamo in Cile a fare la bella vita» ... Secondo laprovinciadicomo.it

case comaschi presa bandaPresa la banda dei furti in abitazione: avevano messo a segno 17 colpi tra Lombardia e Varesotto - La polizia di Stato di Como ha fermato due uomini di origine sudamericana: oltre a colpire nel Comasco, avevano messo a segno furti anche nelle province di Varese, Milano, Bergamo e Pavia ... Riporta varesenoi.it

case comaschi presa bandaFermata la banda dei ladri: colpi in ville e case in 7 comuni comaschi e in mezza Lombardia. Agivano così - La Polizia di Stato di Como ha messo fine a una serie di furti in abitazione che ha seminato il panico tra le province lombarde. Scrive comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Case Comaschi Presa Banda