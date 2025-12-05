Nelle case dei comaschi Presa la banda di ladri

Partendo dalla segnalazione di un'auto sospetta, notata nei pressi di abitazioni in cui erano avvenuti furti, la Mobile di Como ha arrestato due cileni a cui vengono attribuiti almeno 17 colpi tentati consumati, realizzati tra il 13 e il 23 novembre: pochi giorni che rendono l'idea dei ritmi di lavoro della banda. In carcere sono finiti Francisco Gustavo Bernabè Diaz Martinez, e Manuel Felipe Andres Torres Guzman, entrambi trentenni irregolari. Sono stati arrestati nell'autosilo di un centro commerciale a Locate Triulzi, poco prima che rientrassero in Cile, con già prenotati i mezzi di trasporto per abbandonare l'Italia.

