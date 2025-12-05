Nel week end dell' Immacolata le Stelle di Natale di Ail tornano nelle piazze del novarese
Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre anche nelle piazze del novarese tornano le Stelle di Natale Ail. Si rinnova così lo storico e atteso appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, da oltre 55 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
