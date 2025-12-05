Nella centralissima Galleria Mirabello è aperto anche quest’anno un Temporary Shop dell’Hospice di Abbiategrasso. "Il posto giusto per trovare il regalo di Natale perfetto e sostenere una buona causa", affermano i volontari dell’associazione Amici dell’Hospice, organizzatori dell’evento. Il Christmas Shop è aperto nei fine settimana (dalle 9 alle 19), sino al 24 dicembre, e nei giorni 8, 22 e 23 dicembre. All’interno dei locali c’è uno spazio dove sono esposti capi usati firmati, accessori nuovi di grandi marchi, borse ad uncinetto, arredi, e molto altro. Per i collezionisti lo store offre pezzi unici: chitarre, vinili, musicassette e fumetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel segno della solidarietà. Il regalo giusto si fa all’Hospice: "Sosteniamo una buona causa"