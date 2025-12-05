Nel primo anno di gestione della nuova compagine societaria la Casa Editrice Allemandi chiuderà con un significativo aumento dei ricavi e degli utili

È trascorso un anno da quando Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno acquisito i rami industriali della Società Editrice Allemandi, accomunati tutti dalla volontà di rilanciare uno dei più importanti e riconosciuti marchi dell’editoria culturale del nostro Paese, fortemente radicato sul territorio torinese e piemontese. I risultati economici approvati dal Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza di Michele Coppola nella seduta del 4 dicembre sono largamente superiori alle attese: i ricavi previsti per il 2025 si attestano su un valore pari ad oltre 5,5 milioni di euro, con un aumento netto superiore a due milioni di euro, pari a +80% rispetto al budget preacquisizione e +30% rispetto al piano approvato dall’attuale CdA nel dicembre del 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nel primo anno di gestione della nuova compagine societaria, la Casa Editrice Allemandi chiuderà con un significativo aumento dei ricavi e degli utili

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

PRIMO ANNO da consegnare in data16/ 12 con diretta il 18/!2 alle 19,00.Su foglio bianco liscio riproduci il soggetto con matite gamma B. - facebook.com Vai su Facebook

Da oggi al 5 dicembre, gli studenti immatricolati al primo anno, possono inserire il proprio piano di studi accedendo nella propria area personale Esse3! Per tutte le informazioni: [email protected] | 06.510.777.401 Vai su X

Allemandi, balzo ricavi e utili nel primo anno con i nuovi soci - sotto la guida di Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa d ... Secondo ansa.it

Allemandi, ricavi e utili in aumento nel primo anno con nuova compagine societaria - ROMA (ITALPRESS) – È trascorso un anno da quando Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno acquisito i rami i ... Si legge su msn.com

Palaindoor dal primo novembre la nuova gestione - Sarà un'associazione temporanea di imprese che raccoglie la Uisp come capogruppo mandatatorio e Fidal, Fasi, e Assva in rappresentanza delle varie realtà sportive coinvolte a gestire il futuro del ... Da rainews.it