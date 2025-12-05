Negli ultimi dieci anni investiti 76 milioni in residenze pubbliche

Dal 2015 a oggi, il Comune di Venezia ha assicurato una stabilità residenziale agevolata a 1.447 nuclei familiari, investendo 76 milioni di euro nel recupero e potenziamento del patrimonio pubblico. Di questi, oltre 31 milioni sono legati al Superbonus, e hanno permesso di intervenire su 436. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

