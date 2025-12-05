Negli Istituti Penali per i Minorenni arriva il corso per esperti cyber
ROMA – Una seconda possibilità. Un futuro diverso può iniziare già dentro un istituto penitenziario per tutti quei ragazzi che hanno infranto la legge e possono riscattarsi. E' questo lo spirito del protocollo d'intesa siglato, al Ministero di Grazia e Giustizia, tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, la Cyber Security Foundation promotrice del progetto e la Camera Penale di Roma. L'accordo punta a portare la cultura cibernetica negli istituti penali per minorenni e ad attivare percorsi di certificazione tecnica nell'ambito della sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
