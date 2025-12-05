NBA i risultati della notte 5 dicembre | vincono 76ers e Celtics Austin Reaves decisivo nel successo dei Lakers
Prosegue la lunga stagione dell’ NBA 2025-2026. Siamo ancora alle fasi iniziali della lega più importante del mondo, con le squadre che stanno trovando la loro dimensione. Nella notte italiana si sono disputate cinque partite. Andiamo a scoprirne i risultati. Il programma si è aperto con la vittoria dei Philadelphia 76ers (12-9) che in casa hanno battuto i Golden State Warriors (11-19) per 99-98. I padroni di casa vanno avanti di 22 all’intervallo ma nella ripresa i Warriors rimontano mettendo a segno nel terzo quarto un parziale di 15-0. Golden State va addirittura sul +3 a 2? dalla fine ma nel finale è Philadephia ad avere la meglio, con il canestro di Edgecombe. 🔗 Leggi su Oasport.it
